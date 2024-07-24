Нове дослідження показало, що король динозаврів - тиранозавр міг бути значно важчим і довшим, ніж думали вчені.

Найбільший тиранозавр, який міг існувати, міг бути значно більшим за нинішній найбільш відомий екземпляр: його вага становила 15 т, а не 8,8 т, а висота - 15 м замість 12 м.

У новому дослідженні Джордан Меллон із Канадського музею природи в Оттаві та Девід Хоун із Лондонського університету королеви Марії використовували комп'ютерне моделювання для оцінки популяції тиранозавра, пише Independent. Вони враховували такі фактори, як розмір популяції, темпи зростання, тривалість життя та неповнота літопису скам'янілостей.

"Дослідження показує, що стосовно великих викопних тварин, таких як тиранозавр, ми насправді поняття не маємо з літопису скам'янілостей про справжні розміри, яких вони могли досягти", - прокоментував Меллон.

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Хоун зазначив, що насправді йдеться не про тиранозавра, який є основою дослідження, а про те, що це питання можна застосувати до всіх динозаврів. "Сперечатися про те, який із них найбільший, ґрунтуючись на кількох скелетах, насправді не має особливого сенсу", - вважає вчений.

"Деякі ізольовані кістки і фрагменти безумовно натякають на існування ще більших особин, ніж ті, скелети яких у нас є", - сказав Хоун.

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