Прекрасно збережений скелет стегозавра на прізвисько "Апекс" був проданий на аукціоні за рекордну суму.

На аукціоні Sotheby'е скелет динозавра продали за рекордні $44,6 млн, хоча спочатку його оцінювали максимум у $6 млн.

Нагадаємо, попередній рекорд за дорожнечею 2020 року встановив тиранозавр на прізвисько Стен. Його продали за $31,8 млн.

Анонімний покупець - американець, і, як повідомили в аукціонному домі, він обыйшов шістьох інших учасників торгів, пише Newsweek. Після продажу покупець, як повідомляє Sotheby's, заявив: ""Апекс" народився в Америці і збирається залишитися в Америці!".

Відео дня

Скам'янілість було виявлено комерційним палеонтологом Джейсоном Купером у штаті Колорадо 2022 року. Це один із найповніших екземплярів стегозавра, коли-небудь знайдених, його розміри становлять 11 футів заввишки і 27 футів завдовжки. Вражаючі розміри і комплектність "Апекса" зробили його бажаним предметом на аукціоні.

"Апекс" був ретельно розкопаний, відреставрований і підготовлений до аукціону. На скелеті спостерігаються ознаки артриту, що дає змогу припустити, що "Апекс" дожив до похилого віку без ознак бойових травм або пошкоджень.

Що таке стегозавр

Стегозавр був травоїдним динозавром, який жив наприкінці юрського періоду, приблизно 145-152 млн років тому. Стегозавр відомий своїм характерним подвійним рядом пластин у формі повітряного змія вздовж спини і хвостом з шипами. Пластини, потенційно використовувані для терморегуляції або демонстрації, надавали йому унікальний зовнішній вигляд.

Вас також можуть зацікавити новини: