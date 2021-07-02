Засновник Virgin Galactic хоче вирушити до космічної межі вже 11 липня, тоді як політ Blue Origin заплановано на 20 липня.

Virgin Galactic оголосила в четвер, 1 липня, що її засновник, британський мільярдер Річард Бренсон планує відправитися в суборбітальний космічний політ під час наступних випробувань на космолеті VSS Unity вже 11 липня.

Як повідомляє CNBC, таким чином Бренсон прагне випередити найбагатшу людину світу, засновника Amazon Джеффа Безоса - той планує полетіти кораблем заснованої ним компанії Blue Origin 20 липня.

"Після більш ніж 16 років досліджень, розробок і випробувань Virgin Galactic стоїть в авангарді нової комерційної космічної індустрії, яка має відкрити космос для людства і назавжди змінити світ", - йдеться в заяві Бренсона.

Запланований випробувальний політ - четвертий для апарату Virgin Galactic і перша місія компанії з екіпажем з чотирьох осіб: 22 травня Virgin Galactic запускала космоліт лише з двома пілотами.

Читайте такожЛітаюча машина-трансформер AirCar здійснила перший міжміський політ (відео)Разом із Бренсоном полетять три фахівці компанії: головний інструктор-космонавт Бет Мозес, провідний інженер з експлуатації Колін Беннетт і віце-президент зі зв'язків з урядом Сіріша Бандла. Космолетом керуватимуть пілоти Virgin Galactic Дейв Маккей і Майкл Масуччі.

Політ обіцяють вперше транслювати наживо, зокрема у Twitter, YouTube та Facebook.

Бренсон vs Безос

Річард Бренсон заснував Virgin Galactic у 2004 році для розвитку бізнесу у сфері космічного туризму. 25 червня компанія оголосила, що Федеральне управління цивільної авіації надало їй ліцензію на пасажирські польоти, початок яких намічено на 2022 рік.

Космоліт Virgin Galactic запускається з літака-носія, потім розганяється до більш ніж триразової швидкості звуку, проводить кілька хвилин в умовах мікрогравітації на висоті понад 80 кілометрів - умовного кордону між атмосферою і космосом, - після чого повільно розвертається і повертається на Землю, де приземляється на злітно-посадковій смузі.

На сьогодні у сфері космічного туризму Virgin Galactic конкурує з американською Blue Origin, створеною у 2000 році засновником Amazon Джефом Безосом.

У червні Безос оголосив, що полетить першим пасажирським рейсом Blue Origin на своїй ракеті New Shepard. Запуск Blue Origin запланований на 20 липня. Мільярдер збирається летіти зі своїм братом, а також з переможцем публічного аукціону, який купив квиток за 28 мільйонів доларів, і легендарною піонеркою аерокосмічної промисловості, 82-річною Уоллі Фанк.

Що відомо про New Shepard

Blue Origin розробляє свою багаторазову суборбітальну систему New Shepard з 2006 року. Система складається з капсули для шістьох осіб і одноступеневої ракети.

Ракета має здійснювати вертикальний розгін і злітати на висоту близько 40 км, де капсула відділятиметься і підійматиметься до 100 км.

При цьому пасажири зможуть відчути короткочасний стан невагомості та навіть претендувати на звання астронавтів. Згодом ракета сама повернеться на Землю, а капсула приземлиться на парашуті.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова