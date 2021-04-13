З чуток, варто очікувати презентації оновленого iPad Pro, трекінг-маячків AirTag, iMac, MacBook Pro і Mac Pro.

Голосовий помічник Siri від компанії Apple стверджує, що наступна презентація компанії відбудеться вже в цьому місяці.

Читайте такожApple анонсувала нову презентацію в червні: що покажутьЯкщо запитати у Siri на пристроях з американським ID "коли наступний захід Apple?", то асистент назве 20 квітня в якості дати чергової презентації. Siri відправить користувача на офіційний сайт Apple за додатковими подробицями, але поки на ньому немає жодної інформації про майбутню подію, передає gazeta.ru з посиланням на The Verge.

ЗМІ не раз припускали, що цієї весни Apple готує кілька новинок. З чуток, варто очікувати презентації оновленого iPad Pro, трекінг-маячків AirTag, iMac, MacBook Pro і Mac Pro.

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Автор: Ірина Погоріла