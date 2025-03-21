Птахи збільшують мінімальну частоту своїх пісень, які використовують для агресивного захисту території.

Галапагоські острови, розташовані більш ніж за 500 миль від узбережжя Еквадору, тривалий час вважалися природною лабораторією через їхнє багате біорізноманіття. Однак нове дослідження показало, що шум транспорту змінює поведінку птахів на в цьому регіоні, а птахи, які часто піддаються впливу транспортних засобів, проявляють підвищену агресію, пише InterestingEngineering.

Дослідження, опубліковане в журналі Animal Behaviour, було зосереджене на унікальному для цього регіону птахові - галапагоській мангровій деревниці (родина Піснярові) (Setophaga petechia aureola).

Як пояснює співавтор дослідження доктор Чаглар Акчай, птахи використовують пісню під час територіального захисту як агресивний сигнал. Однак, якщо зовнішній шум, такий як транспорт, заважає передачі сигналів, птахи намагаються впоратися з цим, коригуючи свою пісню, при цьому мангрові деревиці в усіх місцях проживання збільшують мінімальну частоту своїх пісень, щоб їх було чутно крізь шум транспорту.

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Щоб вивчити вплив шуму від транспорту, дослідники провели експерименти на 38 ділянках на островах Флореана і Санта-Крус. Вони програвали записані пісні птахів, щоб імітувати порушника, як із супутнім шумом від транспорту, так і без нього, і вимірювали голосові та фізичні реакції птахів.

Результати показали, що зміна агресивних реакцій у цих птахів відбувалася здебільшого поблизу доріг. Навпаки, птахи, що живуть далі від доріг, демонстрували зниження агресії за тих самих умов. Цей ефект спостерігався навіть на острові Флореана, де всього близько 10 транспортних засобів, що свідчить про те, що навіть мінімальний вплив транспорту може змінити поведінку птахів, зазначають дослідники.

При цьому птахи на більш густонаселеному острові Санта-Крус збільшили тривалість своїх пісень, піддаючись впливу шуму транспорту. Птахи з усіх місць проживання скоригували мінімальну частоту своїх пісень, ймовірно, щоб зменшити перешкоди від низькочастотного гулу транспортних засобів.

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