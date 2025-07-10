Дослідження раптово розкрило не характерну для стародавнього диктатора межу - він захоплювався фармакологією.

Відомий своєю жорстокістю римський імператор Калігула був вельми обізнаний у лікарських рослинах.

Нагадаємо, імператор Гай, прозваний Калігулою, був третім правителем Римської імперії з 37 року н.е. до свого вбивства 41 року н.е. Записи про правління тирана вказують на те, що він вів екстравагантний спосіб життя, повний манії величі, садизму і сексуальних збочень.

Як пише Independent, нове дослідження виявило абсолютно невідому раніше рису тирана. Зокрема, Калігула був знайомий із фармакологією давніх часів.

Відео дня

"Його вважають божевільним, можливо, і справедливо, але ми показуємо, що він, швидше за все, дещо знав про фармакологію", - прокоментував Тревор Люк, автор дослідження з Єльського університету.

Збірка біографій римських правителів II століття свідчить про те, що Калігула, хоч і був тираном, був більш обізнаний у медицині, ніж вважалося раніше.

У тексті документа часів його правління розповідається історія безіменного римського сенатора, який мав невстановлену недугу. Чиновник поїхав у відпустку на грецький курорт Антікіра в надії, що його здоров'я покращиться завдяки лікуванню чемерицею.

Але коли сенатор попросив Калігулу продовжити відпустку, той стратив його, пожартувавши, що "кровопускання необхідне тому, кому чемериця не допомогла за весь цей час".

Дослідження єльських учених проливає нове світло на цей уривок, надаючи контекст для розуміння місця Антікіри в Римській імперії та знань імператора з рослинними лікарськими засобами.

"Наша робота припускає, що Антікіра функціонувала як свого роду оздоровниця в римському світі - місце, куди багаті та впливові римляни приїжджали по лікування, недоступне в інших місцях", - пояснив Ендрю Ко, інший автор дослідження.

"Вона була відома лікуванням чемерицею. Це приклад стародавнього медичного туризму. Римські чиновники приїжджали туди на лікування", - сказав Люк.

Антікіра, розташована на березі Коринфської затоки в регіоні Фокіда в центральній Греції, славилася унікальними методами лікування епілепсії та психічних захворювань чемерицею.

У текстах згадуються два різновиди цієї рослини: біла чемериця для лікування головних болів і чорна чемериця для очищення кишківника.

Портове місто славилося ефективністю особливих зілля з чемериці, яке застосовували під час лікування меланхолії, божевілля, епілепсії та подагри.

Науковці зазначили, що оскільки термін "чемериця" використовувався для узагальнення лікувальних рослин, вивчення історичного застосування рослини було ускладнене:

"Тому можливо Калігула не наказував стратити свого чиновника, а просто прописав альтернативне лікування, про яке читав або знав із власного досвіду".

Дослідники припускають, що курортне місто було особливо привабливим для імператора, оскільки історичні записи вказують на те, що він, імовірно, страждав на епілепсію і безсоння, які, як вважали, виліковували антікірські зілля.

Інші новини про Стародавній Рим

Неподалік Ватикану знайшли 2000-річний сад римського імператора Калігули. Сади з видом на річку Тибр колись належали сумнозвісному римському імператору.

Археологи вважають цю знахідку дуже важливою, тому що площа Пія розташована в тому ж районі, що й сад Агрипини Старшої - матері Калігули.

Вас також можуть зацікавити новини: