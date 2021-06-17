Космічне агентство "Роскосмос" і Китайське національне космічне агентство представили проект спільної бази на Місяці.
Про це повідомляє Hromadske із посиланням на спільну презентацію космічних агентств Китаю і РФ.
Місячну базу планують збудувати до 2035 року.
Згідно з концепцією, побудова бази буде відбуватися в три етапи, а саме - розвідка, будівництво й експлуатація:
- Етап розвідки триватиме до 2025 року, на Місяць буде запущено шість дослідницьких апаратів, в результаті чого має визначитись фінальне місце для будівництва станції.
- Будівництво станції має тривати протягом 2026-2030 років: у ньому братимуть участь апарати "Чан’е-8" і "Луна-28".
- На третьому етапі, який триватиме до 2035-го, мають бути зведені всі основні об’єкти станції й початися її експлуатація.
Заплановано, що станція буде складатися з низки модулів: телекомунікаційного, енергетичного, лабораторного, технологічного, дослідницького, модуля спостереження і зв’язку із Землею, командного центру й злітно-посадкової смуги.
Після початку експлуатації місячної станція до проєкту планується залучити й інші держави, окрім Китаю та Росії. Варто зазначити, що станція не передбачатиме перебування людей на тривалій основі.
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