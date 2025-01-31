Магнітна буря очікується вже сьогодні.

Через спалах на Сонці очікується магнітна буря. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, магнітна буря буде класу G1 - це мала геомагнітна буря, але вона все одно може мати певні наслідки.

За даними видання, попередження про малу геомагнітну бурю діє 31 січня і 1 лютого 2025 року через вплив високошвидкісного потоку корональної діри в поєднанні з потенційним прибуттям коронального викиду маси. Спалах на Сонці з викидом корональної маси стався ще 28 січня.

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Під час цієї магнітної бурі можуть виникнути слабкі коливання в електромережах. Деякого впливу може зазнати і супутники. Тварини-мігранти, які покладаються на магнітне поле Землі для навігації, також можуть зазнати негативних наслідків. Крім того, як пише видання, полярні сяйва стануть більш помітними.

Як магнітні бурі впливають на Землю

Магнітні бурі можуть впливати на супутниковий зв'язок і GPS, електромережі та радіозв'язок на Землі. Вони також призводять до полярних сяйв. Існує думка, що магнітні бурі також можуть негативно позначатися на здоров'ї людей, особливо з хронічними захворюваннями: люди, чутливі до геомагнітних збурень, можуть відчувати головні болі, безсоння, перепади тиску і втому.

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