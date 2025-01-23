Уже завтра очікується магнітна буря.

Викид корональної маси, спрямований на нашу планету, стався на Сонці. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, на Сонці стався спалах класу М. Це був тривалий спалах, що розпочався о 10:08 UTC (12:08 за Києвом - УНІАН) і закінчився об 11:00 (13:00 за Києвом).

Очікується, що корональний викид маси, спричинений цим сонячним спалахом, завдасть ковзного удару з кінця 24 січня по 25 січня.

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За прогнозами, сонячна активність залишиться на помірному рівні з імовірністю спалахів класу M 60% і спалахів класу X 15% до 24 січня.

Наразі на Сонці є 9 активних областей, які спрямовані на нашу планету.

На Сонці може статися суперспалах - що відомо

Нещодавнє дослідження показало, що ризик виходу з ладу електромереж і супутників через потужний сонячний спалах може бути значно вищим, ніж передбачалося.

Учені дослідили 56 000 зірок, які схожі на наше Сонце. Їхні висновки вказують, що сильні суперспалахи від Сонця можуть відбуватися приблизно раз на сто років.

Суперспалахи, відомі як події "Міяке", відрізняються вищою енергією і трапляються вкрай рідко.

Вчені вивчили яскравість тисяч зірок і зафіксували 2889 суперспалахів. Це дало змогу встановити, що зірки, схожі на Сонце, переживають такі події приблизно раз на століття.

Очікується, що і Сонце може проявляти аналогічну поведінку. Однак досі неясно, чим спалахи на цих зірках відрізняються від сонячних.

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