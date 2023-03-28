Магнітна буря очікуються в п'ятницю, 31 березня.

На поверхні Сонця з'явилася гігантська "діра", яка до п'ятниці, 31 березня, може направити Сонячний вітер до Землі. Про це повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, це вже друга "діра" за останній час. Нещодавно на Сонці виявили корональну "діру", що у 30 разів більша за Землю. Тепер же у полі зору вчених з'явилася нова гігантська "діра" розміром від 18 до 20 земних.

Корональні "діри" випускають у космос сонячний вітер, який може пошкодити супутники та викликати полярні сяйва на Землі.

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За словами вчених, нова "діра" розташована близько до екватора Сонця. Корональні "діри" досить поширені, але зазвичай вони з'являються ближче до полюсів Сонця, звідки їх вітри вивергаються в космос.

Але коли Сонце наближається до піку активності, який відбувається приблизно кожні 11 років, ці "діри", швидше за все, з'являться поблизу екватора Сонця.

За словами вчених, корональні "діри" можуть викликати дуже швидкі сонячні вітри зі швидкістю понад 800 кілометрів на секунду.

"Форма цієї корональної діри не особливо примітна. Однак її розташування робить її дуже цікавою", - каже доцент кафедри космічної та кліматичної фізики Лондонського університетського коледжу Даніель Вершарен. Він уточнив, що сонячний вітер досягне Землі приблизно з вечора п'ятниці, 31 березня, до ранку суботи, 1 квітня.

Магнітні бурі в березні 2023 - прогноз

Як повідомляв УНІАН, остання в березні магнітна буря прогнозується 30 і 31 числа. За потужністю вона буде слабкою.

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