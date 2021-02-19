На цих вихідних в Україні очікується підвищена сонячна активність.

На цих вихідних українців очікує дводенне підвищення магнітної активності. Сильної бурі не буде, проте тривалість сплесків може негативно позначитися на самопочутті деяких людей.

Магнітна буря - це сплески сонячної активності, які впливають на роботу систем зв'язку, здоров'я тварин і самопочуття метеочутливих людей. Також впливу магнітних бур схильні люди похилого віку, власники хронічних хвороб і вагітні жінки.

Коли очікуються магнітні бурі

Підвищена магнітна активність очікується в суботу, 21 лютого, і в неділю, 22 лютого. Наступна буря спостерігатиметься в Україні спочатку березня - 1 і 2 числа, в понеділок і вівторок. Ці сплески досягнуть рівня G1 і будуть дуже відчутними. Перша половина березня буде неспокійною - магнітна активність також буде підвищеною в суботу 6 березня і в п'ятницю і суботу 12 і 13 березня.

Хто схильний до впливу бурі і як захиститися

Наслідки магнітної бурі найгостріше відчувають на собі метеочутливі і літні люди, власники хронічних захворювань, люди з серцево-судинними захворюваннями. Під час магнітної активності можуть спостерігатися такі симптоми:

загострення хронічних захворювань;

головний біль;

скачки тиску;

болі в спині і м'язах, суглобах;

нудота;

безсоння або сонливість;

дратівливість.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив сонячних сплесків, за кілька днів до бурі потрібно відмовитися від нікотину і алкоголю, лягати спати раніше, не нервувати. У дні бурі не варто їсти жирну і смажену їжу, рекомендується проводити більше часу на свіжому повітрі і пити рослинні чаї. Якщо під час активності на сонці ваше самопочуття сильно погіршилося, візьміть лікарняний на роботі і зверніться до лікаря.

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Автор: Катерина Пулатова