На цих вихідних українців очікує дводенне підвищення магнітної активності. Сильної бурі не буде, проте тривалість сплесків може негативно позначитися на самопочутті деяких людей.
Магнітна буря - це сплески сонячної активності, які впливають на роботу систем зв'язку, здоров'я тварин і самопочуття метеочутливих людей. Також впливу магнітних бур схильні люди похилого віку, власники хронічних хвороб і вагітні жінки.
Коли очікуються магнітні бурі
Підвищена магнітна активність очікується в суботу, 21 лютого, і в неділю, 22 лютого. Наступна буря спостерігатиметься в Україні спочатку березня - 1 і 2 числа, в понеділок і вівторок. Ці сплески досягнуть рівня G1 і будуть дуже відчутними. Перша половина березня буде неспокійною - магнітна активність також буде підвищеною в суботу 6 березня і в п'ятницю і суботу 12 і 13 березня.
Хто схильний до впливу бурі і як захиститися
Наслідки магнітної бурі найгостріше відчувають на собі метеочутливі і літні люди, власники хронічних захворювань, люди з серцево-судинними захворюваннями. Під час магнітної активності можуть спостерігатися такі симптоми:
- загострення хронічних захворювань;
- головний біль;
- скачки тиску;
- болі в спині і м'язах, суглобах;
- нудота;
- безсоння або сонливість;
- дратівливість.
Щоб звести до мінімуму негативний вплив сонячних сплесків, за кілька днів до бурі потрібно відмовитися від нікотину і алкоголю, лягати спати раніше, не нервувати. У дні бурі не варто їсти жирну і смажену їжу, рекомендується проводити більше часу на свіжому повітрі і пити рослинні чаї. Якщо під час активності на сонці ваше самопочуття сильно погіршилося, візьміть лікарняний на роботі і зверніться до лікаря.
Вам також може бути цікаво:
- Місячний календар городника-садівника на лютий 2021: які роботи проводяться в цей місяць
- Місячний календар на березень: кращі і несприятливі дні першого місяця весни
- Як знизити артеріальний тиск в домашніх умовах: ефективні способи
- У 2020 році в Україні померло найбільше людей за останні п'ять років
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram