Подробиці підприємець пообіцяв розкрити наступного тижня.

Засновник компанії Space X Ілон Маск пообіцяв $100 млн (понад 2,8 млрд грн) тому, хто придумає найкращу технологію уловлювання вуглецю.

Читайте такожСупутниковий інтернет Ілона Маска буде заважати науковцям: астроном назвавши причинуПро це підприємець, інвестор і мільярдер Маск написав у Twitter. Подробиці конкурсу він пообіцяв повідомити наступного тижня.

"Я жертвую $100 млн на приз за найкращу технологію уловлювання вуглецю. Подробиці наступного тижня", - написав Маск.

Під публікацією користувачі запропонували йому пожертвувати ці гроші на боротьбу з коронавірусом і закупівлю вакцин.

"Чому б вам не зайнятися вакциною від коронавірусу, вам не здається, що зараз це трохи важливіше?"- написали його підписники.

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Автор: УНІАН