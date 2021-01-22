Засновник компанії Space X Ілон Маск пообіцяв $100 млн (понад 2,8 млрд грн) тому, хто придумає найкращу технологію уловлювання вуглецю.
Читайте такожСупутниковий інтернет Ілона Маска буде заважати науковцям: астроном назвавши причинуПро це підприємець, інвестор і мільярдер Маск написав у Twitter. Подробиці конкурсу він пообіцяв повідомити наступного тижня.
"Я жертвую $100 млн на приз за найкращу технологію уловлювання вуглецю. Подробиці наступного тижня", - написав Маск.
Під публікацією користувачі запропонували йому пожертвувати ці гроші на боротьбу з коронавірусом і закупівлю вакцин.
"Чому б вам не зайнятися вакциною від коронавірусу, вам не здається, що зараз це трохи важливіше?"- написали його підписники.
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