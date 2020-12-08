Кіберфахівці шукатимуть вразливості в тестовому застосунку, в якому не будуть міститися персональні дані українців.

Білим хакерам пропонують зламати "Дію" / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський Білим хакерам пропонують зламати "Дію"

Міністерство цифрової трансформації сьогодні, 8 грудня, запустило конкурс («багбаунті») з пошуку «білими» хакерами (фахівцями з комп'ютерної безпеки, які спеціалізуються на тестуванні безпеки комп'ютерних систем) вразливостей у мобільному застосунку для оцифрованих документів «Дія».

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Про це повідомила прес-служба відомства на своєму сайті.

«Сьогодні Мінцифра запустила багбаунті мобільного застосунку Дія.

1 мільйон гривень або 35 тисяч доларів тим, хто знайде вразливість у Дії. Це буде челендж для білих хакерів з усього світу на платформі Bugcrowd. Тестування триватиме до 15 грудня», - йдеться в повідомленні.

Пошук вразливостей триватиме до 15 грудня.

Мінцифри реалізовує цей проект спільно з Програмою Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Кібербезпека критично важливої ​​інфраструктури України».

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада Міністерство цифрової трансформації оголосило про майбутній запуск конкурсу з пошуку вразливостей в мобільному застосунку для оцифрованих документів «Дія» з призовим фондом 1 млн грн.

За словами Федорова, кіберфахівці будуть шукати уразливості в тестовому застосунку, в якому не будуть міститися персональні дані українців.

Держава у смартфоні

На початку року Міністерство цифрової трансформації провело презентацію мобільного додатку «Дія» та національної онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта».

Додаток "Дія" - це спеціально розроблений додаток в рамках проекту за діджиталізації державних послуг, створене для громадян України. У цьому додатку можна зберігати оцифровані версії своїх документів.

Наразі користувачам додатку доступна можливість використовувати низку цифрових версій документів за допомогою смартфону: електронні паспорти (закордонний та ID-картка), студентський квиток, водійське посвідчення, поліс цивільного автострахування, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, свідоцтво про народження, тощо.

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Автор: Павло Степанець