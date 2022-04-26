Однією з найцікавіших особливостей Марса є наявність землетрусів, які мало чим відрізняються від тих, що відбуваються на Землі.

На Марсі зафіксували два найпотужніших землетруси за весь час досліджень.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Як повідомляється, з початку 2019 року планетологи реєструють "марсотруси" за допомогою сейсмометра, вбудованого в посадковий модуль InSight. Тепер вони виявили активність, яка вказує на два найбільших "марсотруси", з коли-небудь зареєстрованих.

Це землетруси з магнітудою 4,2, зареєстровані 25 серпня 2021 року, з магнітудою 4,1, що відбулися 24 дні потому. З точки зору впливу, вони обидва в п'ять разів сильніше, ніж будь-які раніше зареєстровані.

Як повідомляється, цікаво і місцезнаходження цих землетрусів: вони виникли в так званій тіньовій зоні, протилежній стороні планети від місця базування InSight. Це перший раз, коли посадковий модуль і його датчики зафіксували "марсотруси" на такій величезній відстані.

Крім цього, зареєстрований землетрус - найтриваліша сейсмічна подія, яку InSight відстежував на сьогодні. Його тривалість склала 94 хвилини.

Як повідомляв УНІАН, вчені придумали лазерну "катапульту" для польотів на Марс. Канадські вчені вважають, що за допомогою революційної ідеї зможуть скоротити час у дорозі до 45 днів.

Вас також можуть зацікавити новини: