Це можуть бути останки мамонта або іншого давнього мешканця Причорномор'я.

У національному природному парку «Тузловські лимани» (Одеська обл.) виявлено останки стародавньої тварини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив відомий еколог, завідувач наукового відділу парку Іван Русєв.

«Під час нещодавнього обстеження території НПП «Тузловські лимани» наші друзі натрапили на цікаві останки. Наразі не ясно, мамонт це чи мастодонт, а може й інший давній мешканець Причорномор'я, що жив мільйони років тому. Це має показати експертиза, яку проведуть профільні вчені, які погодяться визначити вік знайдених кісток», - повідомив Русев.

За його словами, останки знайдені на рівні 3 метрів від поверхні землі в глиняному обриві лиману Алібей.

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Еколог також зазначив, що звернення, які раніше, в контексті з іншими знахідками, були відправлені до Одеського національного університету ім. Мечникова і до Інституту археології НАН України, позитивних результатів не дали. У зв'язку з цим він просить відгукнутися ентузіастів, які можуть провести або допомогти в організації відповідних досліджень. Зокрема, одеські екологи готові, у разі отримання потрібних контактів, звернутися до Кембриджу.

Довідка УНІАН. «Тузловські лимани» - національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа - 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих в парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

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Автор: Лариса Козова