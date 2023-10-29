На зображенні хмар можна розгледіти обличчя з великими чолом, очима і носом.

Місія NASA Juno на початку минулого місяця під час свого 54-го близького прольоту біля Юпітера зафіксувала в крайній північних регіонах планети-гіганта дивні хмари, схожі на огидне обличчя.

"На зображенні видно бурхливі хмари та шторми вздовж лінії, що розділяє денну та нічну сторони планети. … Як це часто трапляється на зображеннях з Juno, хмари Юпітера на цьому знімку створюють ефект парейдолії, що змушує спостерігача у випадкових візерунках бачити обличчя або інші малюнки", – зазначають в NASA.

На зображенні хмар можна розгледіти обличчя з великими чолом, очима і носом, що візуально нагадують блакитного восьминога Сквідварда з популярного мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани".

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Місія NASA Juno - що про неї відомо

Космічний зонд Juno був створений NASA в рамках програми дослідження Юпітера. Зонд запустили у відкритий космос у 2011 році з метою вивести апарат на орбіту Юпітера. Зрештою Juno став першим космічним апаратом, що зробив світлини північного та південного полюсів Юпітера. Цю задачу не могли виконати попередні космічні місії, також це неможливо зробити із Землі.

В 2021 році в NASA представили звукову доріжку, створену Juno на основі даних, зібраних під час близького прольоту над супутником Юпітера.

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