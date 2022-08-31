Місія Artemis 1 – це перша місія нової місячної програми NASA Artemis.

NASA планує запустити свою місячну місію Artemis 1 3 вересня, а не 1-2 вересня, як планувалося.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

Так, в NASA оголосили, що після того, як перша спроба запуску Artemis 1 29 серпня була зірвана через технічну проблему, агентство націлене усунути несправності до 3 вересня і спробувати знову.

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"NASA націлиться на суботу, 3 вересня, о 14:17 за східноєвропейським часом ... для запуску Artemis 1, першого комплексного випробування космічного корабля NASA Orion, ракети Space Launch System (SLS) і наземних систем в Космічному центрі Кеннеді у Флориді", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає Space.com, в понеділок під час зворотного відліку члени команди Artemis 1 помітили, що один з чотирьох двигунів, що приводять в дію основну ступінь SLS, не охолоджувався до бажаної низької температури – близько мінус 250 градусів за Цельсієм.

Команда Artemis 1 не змогла вчасно вирішити проблему, тому спроба запуску була скасована. Але члени команди місії думають, що тепер вони впораються з проблемою. Вони підозрюють, що все через несправний датчик температури.

Заміну датчика поки не розглядають, оскільки це буде вкрай складно. Команда планує внести деякі корективи в план зворотного відліку і продовжує аналіз даних і складання сценаріїв, щоб переконатися, що поточний підхід дійсно виправданий.

Журналісти зауважують, що навіть якщо всі технічні аналізи підтвердять успішну спробу запуску в суботу вдень, немає жодної гарантії, що Artemis 1 зійде з майданчика в той же день. Зокрема, може завадити погода.

Що відомо про місію Artemis 1 (Артеміда-1)

Artemis 1 – це перша місія програми NASA Artemis, метою якої є забезпечення стійкої присутності людини на Місяці і навколо неї до кінця 2020-х років.

Це також перший політ нової величезної ракети NASA Space Launch System (SLS), яка відправить капсулу Orion без екіпажу в довгу подорож на місячну орбіту і назад.

У рамках місії Artemis 1 корабель Orion проведе близько 3 тижнів у космосі, включаючи 3 дні на ретроградній орбіті Місяця.

У подальшій місії Artemis 2 планується здійснити перший пілотований політ Orion, а в рамках місії Artemis 3 — висадку астронавтів на місяць.

Нагадаємо, в рамках програми NASA Apollo (1960-1972) були здійснені 6 успішних висадок астронавтів на місяць. Остання – 50 років тому, в 1972 році.

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