Ракета виведе в космос безпілотну капсулу "Оріон", яка повинна досягти Місяць, облетіти його та повернутися на Землю.

29 серпня 2022 року NASA планувала зробити перший крок до повернення на Місяць вперше після ери "Аполлона" в 1972 році.

Втім, в останню мить місію було перенесено орієнтовно на 2 вересня 2022 року. Причина – витік водню в одному з двигунів. На усунення дефект знадобиться якийсь час.

Місія, що отримала назву "Артеміда-1", відправить безпілотну капсулу "Оріон" в 6-тижневу подорож навколо місяця, аби дослідити ймовірний вплив польоту на людський організм.

У березні та червні ракетна установка вже приїжджала на стартовий майданчик для генеральної репетиції старту, але в обох випадках NASA зіткнулася з витоком водню з "пуповини" системи охолодження двигуна основного ступеня. Якщо ж і сьогодні виникнуть які-небудь проблеми, то ще одне вікно для запуску в космос заплановано на вересень.

Що таке "Артеміда"

Місія "Артеміда-1" – це перша випробувальна місія в рамках місячної програми NASA Artemis. Її головна мета полягає в тому, щоб переконатися, що теплозахисний екран капсули зможе без проблем витримати тертя об атмосферу при поверненні на Землю.

Якщо місія "Артеміда-1"пройде за планом, NASA планує запустити аналогічну місію, відому як "Артеміда-2", але вже з астронавтами на борту. А в рамках фінальної місії, "Артеміда-3", планується висадка американських астронавтів на поверхню Місяця.

Коли та де стежити за запуском ракети

Запуск ракети можна буде спостерігати через онлайн-трансляцію на офіційному YouTube-каналі NASA.

До речі, сама трансляція вже стартувала, поки можна подивитися на саму ракету, яка готується до запуску.

Якщо все піде за планом, то ракета стартує в період між 15.30 і 17.30 за київським часом. Якщо ж ні, наступна спроба буде зроблена 2 або 6 вересня.

Раніше УНІАН розповідав, що в Канаді запропонували відправляти астронавтів на Марс лазерною "катапультою". Місцеві вчені вважають, що за допомогою революційної ідеї зможуть скоротити час у дорозі до 45 днів.

Польоти за допомогою лазерної катапульти можуть стартувати не раніше 2040 року, а поки першим колоністам доведеться добиратися до Марса на звичайних ракетах. SpaceX Маска підрахувала, що на традиційному паливі політ у них займе близько пів року.

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