29 серпня 2022 року NASA планувала зробити перший крок до повернення на Місяць вперше після ери "Аполлона" в 1972 році.
Втім, в останню мить місію було перенесено орієнтовно на 2 вересня 2022 року. Причина – витік водню в одному з двигунів. На усунення дефект знадобиться якийсь час.
Місія, що отримала назву "Артеміда-1", відправить безпілотну капсулу "Оріон" в 6-тижневу подорож навколо місяця, аби дослідити ймовірний вплив польоту на людський організм.
У березні та червні ракетна установка вже приїжджала на стартовий майданчик для генеральної репетиції старту, але в обох випадках NASA зіткнулася з витоком водню з "пуповини" системи охолодження двигуна основного ступеня. Якщо ж і сьогодні виникнуть які-небудь проблеми, то ще одне вікно для запуску в космос заплановано на вересень.
Що таке "Артеміда"
Місія "Артеміда-1" – це перша випробувальна місія в рамках місячної програми NASA Artemis. Її головна мета полягає в тому, щоб переконатися, що теплозахисний екран капсули зможе без проблем витримати тертя об атмосферу при поверненні на Землю.
Якщо місія "Артеміда-1"пройде за планом, NASA планує запустити аналогічну місію, відому як "Артеміда-2", але вже з астронавтами на борту. А в рамках фінальної місії, "Артеміда-3", планується висадка американських астронавтів на поверхню Місяця.
Коли та де стежити за запуском ракети
Запуск ракети можна буде спостерігати через онлайн-трансляцію на офіційному YouTube-каналі NASA.
До речі, сама трансляція вже стартувала, поки можна подивитися на саму ракету, яка готується до запуску.
Якщо все піде за планом, то ракета стартує в період між 15.30 і 17.30 за київським часом. Якщо ж ні, наступна спроба буде зроблена 2 або 6 вересня.
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