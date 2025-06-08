Мікробіом, який формується в перші дні життя, надалі може врятувати дитину від небезпечних легеневих інфекцій.

Деякі бактерії, з якими діти стикаються відразу після народження, можуть у майбутньому вберегти їх від небезпечних інфекцій.

Такого висновку дійшли вчені з Університетського коледжу Лондона та Інституту Сенгера. Цікаво, що цей висновок поширюється тільки на дітей, які народилися природним шляхом. Тому вчені мають намір розробити відповідну терапію і для тих малюків, які з'явилися на світ через кесарів розтин, пише Бі-бі-сі.

Таким чином, вченим уперше вдалося довести, що корисні бактерії вдвічі знижують ризик госпіталізації маленьких дітей з інфекціями легенів. Вчені назвали це вражаючим відкриттям, яке допоможе в розробці методів лікування, що сприяють зростанню корисних бактерій в організмах немовлят.

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Річ у тім, що на думку вчених, ранній контакт із мікробами відіграє вирішальну роль у розвитку імунної системи людини.

Дослідники вивчили найбільш ранні стадії колонізації організму людини бактеріями, грибками та іншими мікроорганізмами. Вони зібрали зразки калу 1082 новонароджених у перший тиждень життя. Потім провели величезний аналіз всього ДНК у зразках, щоб визначити види мікробів в організмі та їхню наявність у кожної дитини. Потім два роки вчені стежили за хворобами цих дітей, використовуючи медичні дані з лікарень.

Вчені виявили, що бактерії Bifidobacterium longum мають захисні властивості. Річ у тім, що лише 4% немовлят із цим видом бактерій за два роки потрапляли до лікарень із легеневою інфекцією. Немовлята з іншими видами бактерій у первісному складі мікробіома втричі частіше потрапляли до лікарень.

Це перші дані, які показують, що формування мікробіома впливає на ризик зараження інфекцією.

"Це дійсно феноменально. Дивно, що вдалося це довести", - прокоментував виданню професор Найджел Філд з Університетського коледжу Лондона.

За словами професора Філда, або самі бактерії, або сполуки, які вони продукують під час перетравлення їжі, взаємодіють з імунною системою "і впливають на те, як імунна система дозріває і здатна розпізнавати друзів і ворогів".

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Раніше стало відомо, що 60 млн років тому наші пращури народжували здебільшого близнюків. Дослідники помітили, що час перетворення приматів на одноплідні види збігся з еволюційним збільшенням розміру мозку.

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