Чайні пакетики виділяють пластик, який може зашкодити клітинам людини.

Забруднення мікропластиком стає чи не головною небезпекою сьогодення. Нове дослідження Кафедри генетики та мікробіології Барселонського університету (Іспанія) виявило, що чайні пакетики теж можуть бути джерелом забруднення мікро- та нанопластиком, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що упаковка деяких харчових продуктів, зокрема чайні пакетики, викликає особливу тривогу у фахівців. Результати показали, що при їх замочуванні у гарячій воді виділяється величезна кількість наночастинок, які становлять велику загрозу. Зокрема, вивчалися пакетики із трьох матеріалів: нейлону-6, поліпропілену та целюлози.

Відео дня

"Результати дослідження виявилися шокуючими: поліпропілен виділяв близько 1,2 мільярда частинок на мілілітр з розміром 136,7 нанометрів, целюлоза - 135 мільйонів частинок на мілілітр (середній розмір частки - 244 нанометри), а нейлон-6 - 8,18. мілілітр (середній розмір – 138,4)", - йдеться у статті.

Для вивчення частинок та їх впливу на людину використовувалися передові аналітичні методи, такі як сканувальна електронна мікроскопія, електронна мікроскопія, що просвічує, інфрачервона спектроскопія, динамічне розсіювання світла та інші.

Дослідниця Альба Гарсія наголосила на важливості цих методів для поглибленого розуміння впливу мікропластику на здоров'я людини. Вперше було досліджено, як ці частинки взаємодіють із клітинами кишечника людини. Експерименти показали, що клітини кишечника, що виробляють слиз, поглинають найбільше мікро-і нанопластика, причому частинки навіть проникають у ядро​​клітини, де знаходиться генетичний матеріал.

"Це відкриття підкреслює ключову роль кишкового слизу у поглинанні цих забруднюючих речовин і вимагає додаткових досліджень довгострокових наслідків для здоров'я від впливу мікропластику. Дослідники наголошують на важливості створення стандартизованих методів тестування для оцінки забруднення пластиковими матеріалами, що контактують з їжею", - зазначає Interesting Engineering.

Фахівці закликають до розробки нормативних актів, спрямованих на зниження забруднення пластиком, що контактує з харчовими продуктами, та захист громадського здоров'я.

Як акцентують автори публікації, через масштабне використання пластику в упаковці продуктів розв'язувати проблему слід негайно. Тим більше, що попит на зручні та готові до вживання харчові продукти дедалі більше зростає.

Загроза від мікропластику

Як повідомляв УНІАН, дослідники вперше виявили мікропластик у нюховому центрі людського мозку, що свідчить про те, що кількість цих крихітних частинок, які осідають в організмі, може бути набагато більшою, ніж вважалося раніше.

Також ми розповідали, що вчені знайшли потужне джерело забруднення планети мікропластиком. Воно є вдома у кожного.

Вас також можуть зацікавити новини: