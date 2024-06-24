Можливо, вам варто переглянути своє ставлення до деяких звичних речей.

Забруднення планети мікропластиком набуває все більш загрозливих масштабів. Учені звернули увагу, що одним із найбільших джерел поширення цього виду забруднення є побутові губки (мочалки), якими, наприклад, миють посуд.

Автори нової роботи, опублікованої в журналі Environmental Science & Technology, зазначають, що мочалки широко поширені в сучасному побуті, оскільки мають хороші чистячі властивості. Але в процесі використання губки відносно швидко зношуються і втрачають волокна мікропластику.

Очищаючи поверхню від забруднення, губка потроху стирається, залишаючи на поверхні, що очищається, мікроскопічні шматочки пластику розміром від 10 до 405 мікрометрів. Під час ополіскування посуду ці мікрочастинки потрапляють у каналізацію, а звідти - у навколишнє середовище. Далі мікропластик починає подорожувати всією екосистемою, потрапляючи в організми тварин і навіть людей.

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Провівши практичні експерименти, дослідники з'ясували, що кожен грам втраченої маси губки породжує приблизно 6,5 мільйона мікрочастинок пластику.

Автори дослідження зазначають, що раніше ніхто особливо не звертав увагу на побутові губки, як велике джерело поширення мікропластику. Однак цю інформацію потрібно враховувати при оцінці глобальних екологічних ризиків.

Глобальне забруднення мікропластиком

Як писав УНІАН, мікропластик уже проник практично в усі середовища на Землі - від глибин моря до найвищих шарів атмосфери. Вчені припускають, що він уже частково впливає навіть на погоду.

Ба більше, з'ясувалося, що мікропластик активно потрапляє в організми людей. Наприклад, невелике дослідження еректильної дисфункції в чоловіків виявило, що в більшості пенісів присутній мікропластик.

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