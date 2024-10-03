Планета має радіус у 6,25 раза більший, ніж у Землі, і масу в 32,7 раза більшу, ніж у нашої планети.

Група астрономів відкрила екзопланету класу "супер-нептун", яка обертається навколо зірки, дуже схожої на наше Сонце. Планета з назвою TOI-5005 b, приблизно в шість разів більша за Землю і більш ніж у 30 разів важча за неї, пише портал Interesting Engineering.

Відкриття групи астрономів під керівництвом Амадео Кастро-Гонсалеса з Астробіологічного центру в Мадриді підтвердило існування ще однієї екзопланети, виявленої місією супутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Він досліджує близько 200 000 найближчих до Сонця зірок Сонця, щоб знайти екзопланети. Відкриття було задокументовано на сервері препринтів arXiv.

Зазначається, що транзитний сигнал було ідентифіковано на кривій блиску зірки TOI-5005, розташованої приблизно за 685 світлових років від Землі.

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Планетарну природу сигналу вдалося підтвердити за допомогою додаткових спостережень, проведених із використанням наземних об'єктів.

"У цьому дослідженні ми використовували дані TESS, HARPS, PEST і TRAPPIST-South для підтвердження планетарного статусу TOI-5005 b та аналізу її орбітальних і фізичних характеристик", - зазначають астрономи.

Планета TOI-5005 b має радіус у 6,25 раза більший, ніж у Землі, і масу у 32,7 раза більшу, ніж у нашої планети, завдяки щільності 0,74 г/см3.

Вона робить повний оберт навколо своєї планети кожні 6,31 дня, а що рівноважна температура планети становить близько 767 градусів за Цельсієм.

При цьому частка маси ядра TOI-5005 b становить приблизно 0,74, а металу - 0,76, що трохи нижче, ніж в Урана і Нептуна.

Астрономи віднесли планету до класу "супер-нептун", що розташована поблизу хребта "нептунової савани" (термін, який використовують для опису явища, за якого спостерігається дефіцит екзопланет, подібних до Нептуна, на близьких орбітах із вищою частотою появи на більших відстанях).

Науковці зазначають, що планета TOI-5005 b була знайдена серед відносно незвичної групи "нептунів" із низьким рівнем густини в "нептуновій савані".

На думку астрономів, що світність TOI-5005 робить із нещодавно відкритої планетної системи чудового кандидата для вивчення її атмосферних та орбітальних характеристик.

Новини про екзопланети

Нещодавно за допомогою телескопа Very Large Telescope ESO вченим вдалося побачити екзопланету, що знаходиться за межами Сонячної системи та обертається навколо зірки Барнарда. Її назвали Barnard b, вона важить близько половини маси Венери, а рік там триває трохи більше трьох земних діб.

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