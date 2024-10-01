Нову екзопланету знайдено за шість світлових років від Землі.

За допомогою телескопа з назвою Very Large Telescope ESO астрономи змогли побачити екзопланету, що знаходиться за межами Сонячної системи та обертається навколо зірки Барнарда.

Планету назвали Barnard b, вона важить близько половини маси Венери, а рік там триває трохи більше ніж три земні доби, пише The Independent.

Передбачається існування ще трьох кандидатів в екзопланети, які можуть обертатися за різними орбітами навколо зірки Барнарда, що розташована за шість світлових років від Землі та є найближчою до нас окремою зіркою. Результати, опубліковані в журналі Astronomy and Astrophysics, отримано за результатами спостережень, проведених за останні п'ять років за допомогою телескопа, розташованого в Чилі.

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Варто зазначити, що досі не було підтверджено існування планет, які обертаються навколо зірки Барнарда.

"Навіть якщо це зайняло багато часу, ми завжди були впевнені, що зможемо щось знайти", - зазначив Хонай Гонсалес Ернандес, вчений з Інституту астрофізики Канарських островів і провідний автор статті.

Учені займалися пошуком сигналів від можливих екзопланет у межах населеної або помірної зони зірки Барнарда (місць, де на поверхні може бути рідка вода).

Планета Barnard b розташована у двадцять разів ближче до своєї зірки, ніж Меркурій до нашого Сонця. Температура її поверхні становить близько 125 градусів, а час повного обертання навколо зірки - більше 3-х земних днів.

"Barnard b - одна з найменш масивних відомих екзопланет і одна з небагатьох відомих з масою, меншою за масу Землі. Але планета розташована занадто близько до своєї зірки, ближче, ніж населена зона", - зазначив Гонсалес Ернандес. Він додав:

"Навіть якщо зірка приблизно на 2500 градусів холодніша за наше Сонце, там занадто жарко, щоб підтримувати рідку воду на поверхні".

Новини про вивчення космосу

Згідно з новим аналізом мінералогічних карт, вода і гідроксил - ще одна молекула, що складається з водню і кисню - можуть бути знайдені в декількох місцях на всіх місячних широтах і рельєфах, навіть там, де Сонце світить найсильніше.

Це відкриття може допомогти нам зрозуміти геологічну історію Місяця і поточні процеси, а також інформувати майбутні місії з екіпажем на супутник Землі.

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