Африканський континент може розділитися швидше, ніж вважали вчені

Африканський континент розпадається швидше, ніж вважали раніше. Як заявили вчені, тріщина завдовжки 56 км у пустелі Ефіопії виникла 2005 року і відтоді розширюється зі швидкістю понад сантиметр на рік.

Дослідники вважали раніше, що розкол займе десятки мільйонів років, але тепер професор Каліфорнійського університету Кен Макдональд сказав DailyMail.com, що це станеться набагато раніше - протягом одного-п'яти мільйонів років. Розкол створить новий океан і континент на Землі.

"Може статися так, що води Індійського океану прийдуть і затоплять те, що зараз є Східно-Африканською рифтовою долиною", - уточнив Макдональд.

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Вчений додав, що новий океан може стати таким же глибоким, як Атлантичний, якщо води продовжать прибувати в цей регіон.

Тріщина проходить через Сомалі, Кенію, Танзанію і половину Ефіопії, яка, за словами вченого, стане новим континентом під назвою "Нубійський континент".

Хоча ці дві частини дрейфують вкрай повільно, Макдональд сказав, що це вражає з огляду на величезні розміри Африки. У цьому регіоні розташовані дві тектонічні плити, Сомалійська і Нубійська, які активно віддаляються одна від одної. Поділ походить від Східно-Африканської рифтової системи, що представляє собою розлом завдовжки 3200 км, що утворився щонайменше 22 млн років тому там, де розташовані Великі озера континенту. У 2018 році в Кенії також з'явилася прірва після сильних дощів.

"Озера утворилися через те, що Східна Африка відокремлюється від іншої частини континенту. Ця сомалійська плита продовжує рухатися ще далі на схід, створюючи гігантську рифтову долину", - зазначили вчені.

Д. Сара Стемпс, професор кафедри наук про Землю, сказала: "Швидкість розширення найвища на півночі, тому ми побачимо, як нові океани формуються там насамперед".

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Антарктида поступово втрачає "зайву вагу", внаслідок чого континент поступово піднімається з океану. Цією вагою є багатокілометровий льодовий покрив Антарктиди. Цей процес називається післяльодовиковим підняттям, і нові дослідження показують, що він є одним із наслідків глобального потепління. Лід, що тане, перетворюється на воду, яка піднімає рівень світового океану.

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