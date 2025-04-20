Місцевість, де проводили експеримент у 1980-х роках, до сьогодні зазнала радикальних змін.

Наукові експерименти не завжди дають той результат, на який очікують науковці. Саме так сталося з одним нехначним на перший погляд дослідженням, яке провели у США 40 років тому. Але його остаточні наслідки оцінили тільки сьогодні. Про це повідомляє науковий вісник IFL Science.

У 1980 році в штаті Вашингтон на заході США відбулося виверження вулкана Сент-Геленс. Застигла лава, попіл та каміння накрили товстим шаром увесь ландшафт на багато миль навколо, знищивши місцеві ліси і луки. Було зрозуміло, що пройде багато десятиліть чи навіть століть, доки ландшафт відновиться до первісного стану.

Тоді американські вчені вирішили скористатися нагодою і провести маленький експеримент із впливу діяльності ховрахів на темпи відновлення зруйнованої екосистеми. Ідея полягала в тому, що ховрахи будуть рити нори у шарі попелу та застиглої лави, виносячи на поверхню родючий грунт під ним, а разом з ним корисні для екосистеми грибків та бактерій. І це сприятиме швидкому відновленню рослинності в таких місцях.

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Отже через два роки після виверження вулкана Сент-Геленс групу ховрахів на один день помістили на ізольовану територію на схилі вулкана. Цілий день тваринки рилися в пемзі, після чого їх відловили і знову забрали.

Через шість років після цього там, де попрацювали ховрахи, процвітали понад 40 000 рослин, тоді як територія за межами майданчика, в якому рилися тварини, залишалися здебільшого безплідною. Таким чином дослідники підтвердили свою гіпотезу.

Однак через 40 років після початкового експерименту вчені знову дослідили експериментальну ділянку і виявили там неймовірну спадщину. Там, де колись порилися ховрахи, було більше різноманітних бактеріальних і грибкових спільнот, ніж у вцілілих старих лісах навколо вулкану.

"У 1980-х роках ми просто тестували короткочасну реакцію. Хто б міг передбачити, що ви можете кинути ховрашка на один день і побачити залишковий ефект через 40 років?" – розповів один із дослідників.

Детальні результати дослідження було опубліковано в журналі Frontiers in Microbiomes.

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