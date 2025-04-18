Творці моделі штучного інтелекту кажуть, що їхнє творіння стане в пригоді ветеринарам та фермерам.

Хоча коні століттями тісно співіснували поруч з людьми, вони також є одними з тих тварин, яких людям найважче зрозуміти. Вони далеко не такі "балакучі", як коти та собаки. Тож головним джерелом інформації про думки коней залишається їхня мова тіла, пише науковий вісник Earth.com.

Коні виявляють дискомфорт через поставу, напругу або манеру ходьби. Проте, якщо ви не є досвідченим фахівцем, ці ознаки легко прогавити. І тут на допомогу може прийти штучний інтелект, технології якого стрімко розвиваються.

Команда дослідників зі Швеції, використовуючи поєднання машинного навчання та згенерованих зображень, створила модель штучного інтелекту, яка може інтерпретувати мову тіла коней у зрозумілу інформацію.

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Система, що називається Dessie, може стати дуже корисною для ветеринарів, яким потрібно чітко розуміти, в якій частині тіла кінь відчуває біль. Адже, коли не йдеться про травму, це далеко не очевидно.

Людське спостереження має свої обмеження, особливо, коли проблема коня проявляється лише в динамічних умовах – під час руху. Відчуваючи біль в одній кінцівці, коні можуть перерозподіляти вагу на інші, дещо змінювати позу.

Традиційні діагностичні засоби, такі як рентген або магнітно-резонансна томографія також не завжди дають результат. Натомість Dessie може вловити ознаки проблеми на ранньому етапі, допомагаючи людям точніше читати мову тіла коней.

Зазначається, що ця модель штучного інтелекту навчена так, щоб працювати із зображеннями не дуже гарної якості. Тож для аналізу рухів коня їй не потрібні високоякісні відео чи тим паче спеціальні маркери на тілі коня. Це відкриває масу можливостей для сільських ветеринарів і небагатих конезаводчиків.

Елін Хернлунд, доцент SLU та клініцист з ортопедії коней, зазначила, що модель допомагає виявити ранні ознаки проблеми зі здоров’ями тварини.

"Коні потужні, але тендітні, і вони повідомляють нам, що вони відчувають, своєю мовою тіла. Спостерігаючи за їхньою ходою, ми можемо побачити, наприклад, чи вони відчувають біль", – каже вона.

Хоча Dessie створена для коней, вона не обмежується ними. Її архітектура досить гнучка, щоб її можна переналаштувати на аналіз рухів інших копитних, наприклад рогатої худоби чи навіть зебр у зоопарку.

Детальніше про розробку Dessie і отримані результати можна почитати на сайті Корнельського університету.

Інші цікаві новини про технології ШІ

Як писав УНІАН, дослідники лабораторії Google DeepMind створили модель штучного інтелекту, яка дасть змогу спілкуватися з дельфінами. Програма може інтерпретувати звуки, які видають дельфіни (клацання, свист і потріскування), у зрозумілу людську мову. Так само можна генерувати звуки дельфінячої мови у відповідь.

Також ми розповідали, як Google зазнав невдачі, намагаючись створити генератор мемів на базі штучного інтелекту. Виявилося, що нейромережа не має нормального почуття гумору та ще й обмежена надмірною цензурою.

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