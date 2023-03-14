Зазвичай такі явища не видно з Землі.

Японському астроному вдалося зняти рідкісні кадри падіння метеорита на Місяць.

Як повідомляє Science Alert, бомбардування Місяця метеоритами відбувається постійно, проте з Землі побачити це практично неможливо. Більшість об'єктів у космосі занадто малі та темні, щоб їх можна було побачити, коли вони наближаються до нашого супутника.

Однак астроном Даїчі Фуджі з Японії зняв яскравий спалах - момент падіння метеорита на Місяць.

Відео дня

"Я зміг зловити найбільший спалах місячного удару в моїй історії спостережень!"- написав Фуджі в Twitter. За словами астронома, спалах було видно протягом години.

Метеорити на Землі

Відзначимо, що на Землю метеорити теж іноді падають. Так, на початку 2023 року стало відомо, що під час експедиції в Антарктиду міжнародна група дослідників виявила один з найбільших метеоритів континенту. Його розмір можна порівняти з динею, а важить він 7,7 кг.

Вчені кажуть, що метеорити падають на Землю рівномірно і Антарктида - не унікальна область в цьому сенсі, проте чистий білий лід, яким укритий континент, дозволяє з легкістю проводити спостереження.

Вас також можуть зацікавити новини: