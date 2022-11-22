Небесне тіло впало над Ніагарським водоспадом.

Вранці суботи, 19 листопада, у небі над канадським Торонто камери відеонагляду зафіксували велику вогняну кулю. Як з'ясувалося пізніше, це був метеорит, який загорівся в атмосфері.

Кадри падіння метеорита опублікувало Європейське космічне агентство. Згодом відеороликами поділилися й канадці.

На кадрах видно, як метеорит згоряє в атмосфері та летить по небу протягом кількох секунд. За свідченнями очевидців, був сильний вибух, а за ним стався спалах.

Відео дня

Фахівці Європейського космічного агентства повідомили, що космічний об'єкт C8FF042 врізався в землю над Ніагарським водоспадом і став "безпечною вогненною кулею".

Падіння метеоритів

Падіння метеоритів річ не рідкісна, і з тією чи іншою частотою спостерігається в різних країнах. Так, дуже яскравий метеор серед білого дня 7 липня помітили над Веллінгтоном, Нова Зеландія. Він залишив сліди на метеорологічних радарах, сейсмометрах і геостаціонарних супутниках. Ця подія тривала близько 10 секунд і супроводжувалася гучним плесканням.

У тому ж місяці в небі над штатом Техас в США помітили яскраву вогненну кулю.

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