Його відправили на вивчення до Королівського бельгійського інституту природничих наук у Брюсселі.

Під час експедиції в Антарктиду, що завершилася 16 січня, міжнародна група дослідників виявила один з найбільших метеоритів континенту.

Як пише CNN, виявлений рідкісний метеорит за розміром можна порівняти з мускусною динею, він важить 7,7 кг.

Дослідницька група провела близько півтора тижнів з полярним польовим провідником, живучи в наметах, розташованих на крижаній місцевості. Хоча місію організували умовно "влітку" (коли на континенті світловий день триває 24 години, а температура коливається близько мінус 10 градусів за Цельсієм), умови, в яких перебували дослідники, були виснажливими. Але це випробування варто було того – їм вдалося виявити п'ять метеоритів. Найунікальніший з них тепер направляється для вивчення в Королівський бельгійський інститут природничих наук в Брюсселі.

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Вчені пояснюють, що хоча метеорити падають на Землю рівномірно і Антарктида – не унікальна область в цьому сенсі, чистий білий лід, яким укритий континент, дозволяє з легкістю проводити спостереження.

"Самі метеорити занадто малі, щоб їх можна було виявити з космосу за допомогою супутників. Але це дослідження використовувало супутникові вимірювання температури поверхні, нахилу поверхні, швидкості поверхні, товщини льоду тощо. Дані підключили до алгоритму машинного навчання, щоб дізнатися, де ймовірність виявлення зон скупчення метеоритів найвища", – каже Марія Вальдес, учасниця експедиції і наукова співробітниця Чиказького університету.

Падіння метеоритів на Землю

Метеорити, тіла космічного походження, що досягають поверхні Землі, в основному мають масу від декількох грамів до декількох десятків тонн (найбільший зі знайдених важить близько 60 тонн). За оцінками вчених, на добу на Землю падає близько 5-6 тонн метеоритів, або 2 тисячі тонн на рік.

Наприкінці минулого року в небі над Торонто камери відеоспостереження зафіксували падіння метеорита, який загорівся в атмосфері.

Дослідники зазначають, що чим більше зразків метеоритів вдасться зібрати, тим краще вчені зможуть зрозуміти нашу Сонячну систему. Наприклад, метеорит, що впав в Англії торік, ніс в собі таку ж воду, як на Землі. Це підкріплює теорію про те, що ключові хімічні компоненти, які в результаті сприяли виникненню життя, були принесені на нашу планету з космосу мільярди років тому.

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