Поєднання алкоголю та низького атмосферного тиску на великій висоті може призвести до екстреної медичної ситуації.

Вживання спиртного навіть у звичайних умовах вважається не найкориснішим заняттям. Але, як показав проведений у Німеччині експеримент, для пасажирів літаків воно небезпечніше вдвічі.

Багато пасажирів літаків із задоволенням випивають келих-другий вина, щоб легше заснути під час далекомагістральних рейсів. Група дослідників з Німецького центру авіації та космонавтики і Рейнсько-Вестфальського технічного університету Ахена вирішила перевірити свій здогад, що це досить шкідливий вид "снодійного". Але виявилося, що шкода для здоров'я навіть більша, ніж вони очікували.

В експерименті, результати якого опублікував медичний науковий журнал Thorax, брали участь 48 здорових добровольців віком 18-40 років. Експеримент проводили не в справжньому літаку, а в барокамері, що імітує низький атмосферний тиск, як під час польоту на великій висоті. Половина учасників була контрольною групою, яка перебувала в кімнаті зі звичайним атмосферним тиском.

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Під час експерименту вчені перевіряли, як впливає на організм вживання алкоголю в кількості, еквівалентній двом банкам пива або двом келихам вина. Зокрема заміряли рівень насичення крові киснем, пульс та інші важливі показники.

Експеримент показав, що в людей, які заснули після вживання алкоголю в "літаку", рівень кисню в крові знизився в середньому до 85%, хоча показник нижче за 90% у медицині вже вважається тривожним. Пульс таких випробовуваних зріс у середньому до 88 ударів на хвилину, щоб компенсувати низький рівень кисню в крові.

У контрольній групі, яка спала "на рівні землі" після вживання спиртного, насиченість крові киснем теж впала, але тільки до 95%, а пульс становив у середньому 77 ударів на хвилину.

У підсумку автори експерименту дійшли висновку, що поєднання низького атмосферного тиску, характерного для салону літака, що летить, та алкоголю не тільки погіршує якість сну, а й також навантажує серцево-судинну систему і веде до тривалої зниженої оксигенації артеріальної крові. Це може спричинити загострення симптомів серцевих або легеневих патологій у людей, які мають такі захворювання.

Автори дослідження наголосили, що вищі дози алкоголю не тільки посилюють негативний ефект, а й підвищують ризик виникнення гострих проблем зі здоров'ям, зокрема невідкладних медичних ситуацій просто під час польоту.

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