З початку грудня до кіберполіції надійшло вже близько 100 звернень потерпілих від таких схем.

У департаменті кіберполіції Національної поліції України попереджають про активізацію шахраїв, які виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних компенсаційних виплат підприємцям.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, з початку грудня до кіберполіції надійшло вже близько 100 звернень потерпілих від таких схем.

У кіберполіції розповіли про типову схему шахрайства. "Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тис. грн. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен", - йдеться в повідомленні.

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На сторінці за посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

Однак у подальшому шахраї просять сплатити послуги юриста за оформлення заяви, отримання електронного підпису, проходження ідентифікації тощо. Здебільшого для цього використовують вбудований чат-бот.

"Після виконання таких дій громадяни не лише переказують гроші за неіснуючі послуги, але й передають персональні дані аферистам", - наголосили в поліції.

З огляду на це кіберполіція закликає громадян бути пильними та радить отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел; не переходити за сумнівними посиланнями; не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім.

"А якщо ж особисту (персональну) інформацію все ж розголошено, звернутись до банку та заблокувати картку. А в разі підозри шахрайських дій – негайно повідомляти правоохоронні органи", - додали в поліції.

Допомога підприємцям в Україні: що відомо

Портал "Дія" 14 грудня почав приймати заявки на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

Наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.

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Автор: Дмитро Хилюк