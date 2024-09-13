Шнобелівську премію заснував науковий гумористичний журнал 1991 року "за досягнення, які змушують спочатку засміятися, а потім - замислитися".

Ракети, керовані голубами, щури та свині, що дихають анусом, мертва форель, яка вміє плавати, та п'яні черв'яки - ось деякі з незвичних наукових проривів, що стали лауреатами Шнобелівської премії цього року.

Як повідомляє Independent, десять премій у різних наукових категоріях вручили представникам з усього світу.

Наприклад, серед нагороджених була робота американського психолога і колишнього професора Гарварду Б. Ф. Скіннера, якого вшановують посмертно. 1960 року він запропонував використовувати живих голубів для управління ракетами класу "повітря-земля". План полягав у тому, щоб помістити голубів всередину ракети під назвою "Пелікан", яку можна було б навчити відстежувати наземні та морські цілі.

Відео дня

Ще одне дослідження з Токійського медичного і стоматологічного університету показало, що свині та гризуни можуть дихати через ануси. Дослідники натирали слизову оболонку прямої кишки, щоб викликати запалення і збільшити приплив крові, підвищуючи ефективність доставки кисню. Як повідомляє видання, японські дослідники сподіваються одного разу перевірити цей підхід на людях.

Також повідомляється, що 2022 року в Амстердамському університеті дослідники хотіли з'ясувати, як частинки, відомі як "активна матерія", можуть рухатися самостійно. Для цього вони використовували черв'яків, яких напоїли етанолом. Заради експерименту черв'яки являли собою такі види частинок. Дослідники змогли відсортувати черв'яків за рівнем їхньої активності та вперше відсортувати активну матерію.

Ще одне дивне дослідження було проведено 2004 року. Доктор Джеймс Ляо з Гарварду хотів з'ясувати, скільки енергії потрібно форелі, щоб плавати в бурхливій воді. Для цього він вставив у м'язи мертвої риби дротяні електроди і змоделював комп'ютерні моделі рухів. Він виявив, що риби в неспокійній воді більше пливуть за течією, ніж проти.

Шнобелівська премія

Шнобелівська премія - це гумористична пародія на Нобелівську премію, яку вручають за незвичайні та кумедні наукові дослідження. Премія відзначає роботи, які спочатку викликають сміх, а потім змушують замислитися. Основна мета - підкреслити важливість нестандартного мислення і несподіваних відкриттів, які можуть здатися абсурдними, але часто порушують цікаві питання або ведуть до серйозних наукових висновків.

Вас також можуть зацікавити новини: