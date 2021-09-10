Павло Блавацький дослідив українських урядовців за останні двадцять років і дійшов висновку, що корупція напряму залежить від товщини талії політиків.

Чим огрядніші урядовці – тим вища корупція. Саме за таке дослідження французький професор українського походження отримав Шнобелівську премію – пародію на знамениту Нобелівку, яку вручають за смішні, але оригінальні роботи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Павло Блавацький дослідив українських урядовців за останні двадцять років і дійшов висновку, що корупція напряму залежить від товщини талії політиків та чиновників. Науковець отримав за це Шнобеля у сфері економіки.

У сфері біології премію вручили за дослідження у сфері котячо-людських комунікацій.

Приз миру дістався за перевірку гіпотези про те, що люди почали носити бороди для того, аби захистити себе від ударів по обличчю.

Церемонія пройшла у американському Гарварді. Усі номінанти брали участь онлайн. Переможці отримали трофеї, які вони повинні були зібрати самі з роздруківки. Грошовий приз переможці отримали у вигляді підробленої банкноти у десять трильйонів зімбабвійських доларів.

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Нагадаємо, що торік лауреатами Шнобелівської премії з медицини стали президенти Росії, США, Білорусі та ще шести країн за оскарження закликів медиків під час пандемії коронавірусу.

Премія заснована Марком Абрагамсом і гумористичним журналом Annals of Improbable Research ("Аннали неймовірних досліджень") у 1991 році.

Спочатку нагороди вручалися за відкриття "того, що не може бути або не повинно бути відтворене".

Наразі премія присуджується у багатьох категоріях, зокрема, таких, як і в Нобелівській премії: з фізики, хімії, медицини, літератури та миру. Крім того, є й інші категорії - такі, як охорона здоров'я, машинобудування, біологія та міждисциплінарні дослідження.

Автор: Денис Прядко