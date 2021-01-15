У презентації технології компанії допомогла американська співачка Медісон бір.

Компанія Sony показала на виставці CES 2021 технологію проведення імерсивних концертів за допомогою технологій віртуальної реальності (VR).

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Як повідомляє 4PDA, у презентації технології компанії допомогла американська співачка Медісон бір.

За допомогою нових розробок в області створення 3D-об'єктів в режимі реального часу виконавиця дала концерт в точно відтвореному за допомогою Unreal Engine концертному залі Sony Hall, розташованому в Нью-Йорку.

Глядачі змогли спостерігати за концертом за допомогою гарнітур віртуальної реальності PlayStation VR і Oculus. Фотореалістичний цифровий аватар співачки відтворював всі її рухи в режимі реального часу.

Таким чином технологія дала можливість домогтися максимального ефекту занурення. Співачка виконала у віртуальному Sony Hall свою пісню Boyshit. Є ймовірність, що в умовах пандемії попит на подібні технології буде рости.

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Автор: Дмитро Захаров