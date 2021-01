Усього на борту ракети знаходяться 143 супутники. Загальна маса апаратів від 30 клієнтів SpaceX - понад п'ять тонн.

Компанія SpaceX у неділю, 24 січня, успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із рекордною кількістю супутників.

Запуск місії, яка була названа Transporter-1, можна було спостерігати в прямій трансляції на YouTube-каналі SpaceX.

Усього на борту ракети знаходяться 143 супутники. Це - наймасовіший за кількістю корисних навантажень одночасний запуск в історії космонавтики. Загальна маса апаратів від 30 клієнтів SpaceX - понад п'ять тонн.

Читайте такожVirgin Orbit успішно запустила в космос ракету з-під крила літака (фото, відео)

Ракета відправила в космос 133 комерційних і державних супутника, а також 10 апаратів Starlink, які використовуються для створення мережі глобального Інтернету. Також, 48 супутників є власністю компанії Planet, що вивчає поверхню Землі. Крім цього, на орбіту вирушили 36 міні-супутників компанії Swarm Technologies, що спеціалізується в області Інтернет-речей.

Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставила супутники на орбіту, відбувся з комплексу SLC-40 у Флориді, США. Це п'ятий політ ракети.

Через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 приземлилася на платформу "Of course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій