За словами міністра оборони Нідерландів, імперські амбіції російського диктатора виходять й за межі України.

Попри те, що Росія має обмежені успіхи на фронті, вона все одно продовжує становити серйозну загрозу. Таку думку висловив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю "Укрінформ".

"Ми бачимо, що Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал: виробляє більше озброєнь, вербує більше солдатів. І ми також бачимо, що це відбувається не лише з метою агресії проти України, а й задля підготовки до потенційного конфлікту за межами України. Ми також бачимо, що вони поповнюють свої запаси озброєння й в інших регіонах Росії", - підкреслив політик.

За його словами, всі ці дії РФ викликають "неабияке занепокоєння". Брекельманс наголосив, що імперські амбіції російського диктатора Володимира Путіна виходять за межі України, адже він хоче відновити вплив радянської імперії у країнах Балтії та на інших територіях.

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"Тож я вважаю, що це дуже серйозна загроза, саме тому я повністю підтримую військові плани НАТО, які розробляються не лише для захисту території Альянсу, але й для стримування Росії", - додав міністр.

Також він висловив сподівання, що перемир'я між сторонами конфлікту може стати можливим. Глава Міноборони Нідерландів вважає добрим те, що Україна показала свою готовність до діалогу, переговорів та припинення вогню.

"Але ми, звичайно, бачимо відсутність такої готовності з боку Росії. І я думаю, що нам потрібно спробувати змінити основну динаміку. Я часто кажу про це своїм колегам. Бо доки Путін думає, що, продовжуючи війну, він буде в кращому становищі, гадаю, він і далі воюватиме та не схилятиметься до компромісів. Йому байдуже, що він щодня втрачає тисячу або й більше солдатів. І це абсолютно абсурдно, якщо подивитися на територію, яку він таким чином здобуває. Але допоки він думає, що бойові дії в його інтересах, що час працює на нього, і що за місяць або рік його позиція буде сильнішою, на жаль, він не зупиниться", - наголосив політик.

За його словами, країни НАТО повинні посилювати тиск на РФ, аби послабити її позиції. Також потрібно далі підтримувати Україну, аби вона ставала ще сильнішою.

"Якщо це вдасться, тоді, думаю, Путін буде змушений сісти за стіл переговорів і піти на компроміс", - підсумував Брекельманс.

Переговори України та РФ - останні новини

Раніше речниця російського МЗС Марія Захарова зробила заяву щодо третього раунду перемовин з Україною. За її словами, російська делегація готова після 22 червня приїхати до Стамбула, аби "продовжити переговори з українською стороною".

Захарова додала, що наразі обговорюються конкретні терміни третього раунду перемовин, тому вже скоро про них стане відомо. В Україні поки не прокоментували таку заяву.

Водночас голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголосив, що завершення війни в Україні повинна диктувати жертва, а не агресор. Він підкреслив, що РФ треба примусити до справедливого і сталого миру для України.

"Це позиція України, яку ми чітко підкреслюємо з першого дня цієї жахливої неспровокованої війни, де Україна є жертвою, а Росія є агресором. Україна хоче миру понад усе, але не миру будь-якою ціною. Тому ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб ця війна завершилася справедливим миром", - додав Стефанчук.

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