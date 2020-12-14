Багаторазова перша ступінь Falcon 9 здійснила 7 польотів в рекордно короткий термін.

Американська аерокосмічна компанія SpaceX 13 Грудня вивела на орбіту супутник мовлення SXM-7 компанії Sirius XM. Це 25 успішний ракетний пуск SpaceX в 2020 році, який оновив декілька рекордів.

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Пуск ракети Falcon 9 відбувся на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида). В ході місії перша багаторазова ступінь ракети була використана всьоме. Після відділення від ракети ступінь успішно приземлилась на безпілотну посадкову платформу в океані. Супутник SXM-7 тим часом був успішно виведений на орбіту.

Як повідомляє Everyday Astronaut, місія ознаменувала нові рекорди - багаторазова ступінь Falcon 9 здійснила 7 польотів в рекордно короткий термін – 652 дні (попередній рекорд для семи польотів – 807 днів). Крім того, між 6 і 7 пуском пройшов рекордно короткий час – 56 днів (попередній рекорд – 99 днів).

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Автор: Дмитро Захаров