Рішення прийнято у зв'язку з тим, що РФ почала війну проти України, а також з введеними проти неї санкціями.

Європейське космічне агентство (ЄКА) відмовилося від співпраці з Росією за місячними програмами.

Рішення прийнято Радою ЄКА через розв'язану Москвою війну проти України і введені санкції, йдеться у прес-релізі ЄКА.

Після вторгнення Росії в Україну генеральний директор ЄКА виступив з ініціативою переглянути співпрацю з Москвою в усіх напрямках. Сьогодні, 13 квітня відбулося засідання Ради агентства. За його підсумками прийнято рішення відмовитися від співпраці з російською стороною по низці програм з вивчення Місяця.

Зокрема, ЄКА припиняє співпрацю з Росією за програмами: "Місяць-25", "Місяць-26" і "Місяць-27". "Російська агресія проти України і введені у зв'язку з цим санкції унеможливлюють здійснення ЄКА запланованого співробітництва на Місяці", - наголошується в релізі.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що російські вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації. "РФ чекає науково-інформаційна блокада. На території РФ незабаром буде припинено легальний доступ до найбільших повнотекстових колекцій статей видавництв Elsevier, Springer / Nature, IOP Publishers та інших, а також до реферативних баз даних Web of Science і Scopus", - написав він.

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