Йдеться про операційну систему Android Jelly Bean 4.1–4.3, яка отримає останнє оновлення вже в серпні цього року.

Компанія Google вирішила припинити випускати оновлення Google Play Services для старих смартфонів і планшетів на одній з версій Android.

Про це сайту Android Developers повідомив Вікас Кансал-менеджер сервісів Google Play

Так, гаджети на Android Jelly Bean 4.1-4.3 (рівні API 16, 17 і 18) перестануть отримувати оновлення від Google Play Services. Смартфони та планшети на застарілій ОС отримають останні оновлення в серпні цього року, після чого підтримка системи припиниться.

Читайте такожУ США роботодавці почали приймати відеорезюме з TikTokЧерез це робота Google Play Store і десятків інших сторонніх додатків на гаджетах із застарілою системою Android може здійснюватися зі збоями і помилками.

До такого рішення компанія Google прийшла через те, що Android Jelly Bean вже не так популярна.

За даними експертів, такою версією операційної системи користується лише 1% власників гаджетів по всьому світу. Незважаючи на те, що відсоток здається вкрай низьким, через припинення підтримки ОС тисячі власників смартфонів, куплених з 2012 року, позбудуться можливості повноцінно використовувати свій гаджет.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Китаї випустять гігантський смартфон в стилі Motorola DynaTAC 8000X. "Телефон-цеглина" отримає незвичайний дизайн.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Поліна Кузенко