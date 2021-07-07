Копія першого стільникового телефону, який був випущений в 1983 році, отримає фізичні кнопки і маленький екран.

Китайська компанія-виробник захищених від ушкоджень телефонів AGM анонсувала випуск гігантського смартфона в стилі Motorola DynaTAC 8000X.

Про це повідомило видання Gizmochina.

"Телефон-цеглина" отримає стиль вінтажного гаджета від Motorola і сучасні функції. Так, на презентаційному постері від AGM гігантський кнопковий смартфон виглядає досить важким, а на його екрані розташовані іконки додатків, таких як Tik-Tok.

Компанія з Китаю здивувала користувачів мережі, адже у 2021 році, коли всі прагнуть зробити найтонший і легкий смартфон, AGM намагається відродити моду на кнопкові гаджети зі значною вагою.

Читайте такожПентагон розірвав контракт з Microsoft на $10 мільярдівЦілком очікувано, що "телефон-цеглина" в стилі Motorola DynaTAC 8000X отримає стійкість до падінь і стане водонепроникним, адже спеціалізація AGM - саме захищені від пошкоджень смартфони. Компанія поки не розголошує дату прем'єри нового гаджета, проте вже незабаром характеристики смартфона можуть з'явитися на рендерах.

Мобільний телефон Motorola DynaTAC 8000X-довідка УНІАН

Motorola DynaTAC 8000X - це перший в світі стільниковий телефон, якому присвоїли сертифікат FCC (Федеральна комісія по зв'язку США) у вересні 1983 року, хоча перший дзвінок з гаджета був здійснений ще у 1973 році. Першою людиною, яка отримала унікальну можливість зробити пробний дзвінок, був інженер Мартін Купер, який і виступив розробником пристрою.

Раніше УНІАН вже повідомляв про те, що Nintendo показала нову модель консолі Switch з OLED-екраном і збільшеним обсягом пам'яті.

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Автор: Поліна Кузенко