У Єгипті виявили загублене в пісках місто епохи Візантії

Збережені вулиці з будинками та площами будуть відкриті для відвідувачів.

У західній пустелі Єгипту виявили загублене століттями місто візантійської епохи. Однак з'ясувалося, що місто добре збереглося і може сприяти розвитку туризму, пише CNN.

Міністерство туризму та старожитностей заявило, що знахідка в провінції Нова Долина у західній пустелі розкриває подробиці повсякденного життя, міського розвитку та економічної діяльності в оазісі Дахла у IV столітті, коли Єгипет був частиною Візантійської імперії. Вдалося виявити квартали вулиць і площ, які утворюють відкриті майдани та громадські простори.

На початку поселення, з видом на його головні вулиці, розташована базиліка, збудована в середині IV століття. Поруч збереглися залишки двох сторожових веж, що охороняли околиці. Також виявлено сильно укріплені споруди з товстими оборонними стінами та безліч будинків, що складаються з приймальних залів і склепінчастих дахів.

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Серед них – будинок Тісу, ідентифікований як будинок церковного диякона. Він датується другою половиною IV століття. На думку археологів, він слугував домашньою церквою до будівництва міської базиліки.

Археологи також виявили печі для випікання хліба, кухонне приладдя та кам’яні знаряддя для подрібнення продуктів, які, судячи з усього, використовувалися для приготування їжі. Крім того, було знайдено добре збережені бронзові монети з портретами візантійських імператорів, латинськими написами та християнськими символами, а також група золотих монет, що датуються часом правління римського імператора Констанція II, який правив з 337 по 361 рік.

Знайдено записи

Також археологи виявили близько 200 фрагментів кераміки, які, ймовірно, використовувалися як письмові таблички. На фрагментах, відомих як октраки, є написи, що описують торгові угоди, листування та інші деталі повсякденного життя.

Більше знахідок у Єгипті

Крім того, археологи виявили 18 стародавніх гробниць на археологічній ділянці Маріна-ель-Аламейн, розташованій приблизно за 100 кілометрів на захід від середземноморського міста Олександрія. Під час розкопок було виявлено 11 висічених у скелі гробниць середньою глибиною 8 метрів та сім надземних гробниць із вапняку. Таким чином, загальна кількість знайдених на цій ділянці гробниць сягнула 48.

Як повідомляється, на цьому місці археологи виявили глиняні посудини, амфори, лампи, тарілки, вівтарі та вапнякові чаші. А також гранітний саркофаг довжиною 2,5 метра, який наразі досліджується.

Скандал в археології Іспанії

Нагадаємо, що нове дослідження поставило під сумнів давню знахідку золотого скарбу в іспанському місті Рекополіс. У 1945 році відомий археолог Хуан Кабре заявив, що в цьому місті знайдено золоті монети. Це стало основою теорії про те, що предками народу Іспанії були готи – давньогерманський союз племен. Але може виявитися, що знахідка була сфальсифікована.

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