У небі України помітили дивне сяйво: що це було (фото, відео)

Українці могли спостерігати проліт другого ступеня ракети Ariane 6.

9 липня Європейське космічне агентство здійснило запуск нової європейської ракети-носія важкого класу Ariane 6. Її проліт можна було побачити у разних регіонах України.

Як повідомляється на сайті ESA, ракета здійснила свій перший політ з Європейського космодрому у Французькій Гвіані. "Абсолютно нову ракету запускають не часто, і успіх далеко не завжди гарантований. Я маю честь бути свідком історичного моменту фактичного відновлення доступу Європи до космосу", - сказав Генеральний директор агентства Йозеф Ашбахер.

Вночі жителі різних областей України почали публікувати у мережі фотографії дивного сяйва у небі. Канал The Alpha Centauri повідомляє, що вони спостерігали проліт другого ступеня Ariane 6.

Ariane 6

Згідно з даними з відкритих джерел, європейська ракета-носій одноразового використання експлуатується компанією Arianespace. Вона була розроблена і вироблена ArianeGroup за дорученням Європейського космічного агентства.

Перший запуск ракети мав відбутися ще у 2020 році, однак тоді програма зіткнулася із затримками.

Президент Еммануель Макрон назвав запуск ракети джерелом гордості для Франції та Європи. "Перший запуск Ariane 6 - це успіх! Величезні вітання командам, які зробили те, що здавалося неможливим, можливим. Місія виконана", - написав він у X.

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