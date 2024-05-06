Також температура газу в цьому регіоні становить 8,3 мільйона градусів за Цельсієм.

Європейське космічне агентство разом із NASA зробили знімки гігантського космічного об'єкта Cloverleaf, аби дізнатися про його приховане походження. Швидше за все, він міг виникнути завдяки зіткненню галактичних груп. Про це стало відомо з результатів дослідження, які були опубліковані в науковому журналі Astronomy and Astrophysics Letters, передає Space.

Зазначається, що космічний об'єкт Cloverleaf (ORC) є прикладом незвичного радіокола, тобто кілець радіовипромінювання, які можуть в тисячі разів перевищувати ширину Чумацького Шляху та охоплювати одну або кілька галактик. Це радіоколо було відкрито у 2019 році, після чого було знайдено ще сім таких.

Для того, аби створити таку структуру, потрібна величезна енергія, через що астрономи поставили собі завдання з'ясувати, що сприяло утворенню ORC. Завдяки спостереженням космічного телескопа XMM-Newton, дослідники припустили, що Cloverleaf було створено за допомогою зіткнення двох груп галактик.

До цього дослідження вчені намагалися створити реконструкцію народження ORC завдяки комп'ютерним симуляціям та змогли відтворити форми таких об'єктів. Проте інтенсивність радіовипромінювання виявилася недостатньою. Після чого астрономи подивилися на ORC у рентгенівському світлі.

Таке світло показало від об'єкта розподіл газу в групі галактик, які входять до складу ORC. Він має вигляд крейдяного контуру, який поліція малює на місці злочину.

Після того, як вчені проаналізували газ, було виявлено, що галактики в Cloverleaf колись були частинами двох окремих груп, які зблизилися, зіткнулися та злилися в одне. Також завдяки рентгенівському випромінюванню вдалося визначити температуру газу в цьому регіоні, вона становить близько 8,3 мільйона градусів за Цельсієм.

Така шалена температура спостерігається через те, що чим більші маси галактик, які беруть участь у галактичних скупченнях, тим сильніший гравітаційний вплив злиття, через що швидше втягується газ. Тому за допомогою температури вчені можуть визначити, скільки загалом галактик брало участь в такому злитті.

"Це вимірювання дозволило нам зробити висновок, що в ORC Cloverleaf перебуває близько дюжини галактик, які притягалися одна до одної, що узгоджується з тим, що ми бачимо на зображеннях у глибокому видимому діапазоні", - підкреслив співавтор дослідження Сяоюань Чжан.

Крім того, команда дослідників припустила, що радіовипромінювання від ORC могло бути згенероване частинками, прискореними ударними хвилями, що вилітали з галактик під час їхнього зіткнення.

Водночас однією з проблем цього є те, що злиття галактичних груп є частим явищем, проте ORC навпаки рідкісним. Тому наразі невідомо, як саме ця конкретна група галактик внаслідок зіткнення створила Cloverleaf.

Інші новини на космічну тематику

Як писав УНІАН, на Марсі пік сонячної активності призвів до безпрецедентних "полярних сяйв". Відомо, що на Землі рідко можна побачити полярні сяйва, адже магнітне поле захищає її від сонячних бур, проте на Марсі немає магнітного поля.

"На Марсі спостерігається найвищий рівень полярної активності за останні 10 років. Тільки в лютому відбулося три епізоди глобальних полярних сяйв, яких ми ніколи раніше не бачили", - зауважив Нік Шнайдер із Лабораторії фізики атмосфери та космосу Університету Колорадо.

Також повідомлялось, що Китай запустив космічну місію на поверхню Місяця. Експерти кажуть, що це потенційно може бути історичною подією. За планом, місія буде тривати 53 дні від запуску до приземлення. Космічний апарат "Чан'е-6" назвали на честь китайської богині Місяця Чан'е.

Вас також можуть зацікавити новини: