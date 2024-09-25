Сир містив кілька видів бактерій і грибків, включно з Lactobacillus kefiranofaciens і Pichia kudriavzevii, обидва з яких зустрічаються в сучасних кефірних зернах.

Таємнича біла субстанція, розмазана по головах і шиях 3600-річних мумій у Китаї, виявилася найдавнішим сиром у світі.

Спочатку дослідники виявили загадковий матеріал, розмазаний по декількох муміях, похованих на кладовищі Сяохе в північно-західній частині Китаю в Таримській улоговині, близько двох десятиліть тому. Тепер тести ДНК показали, що таємнича липка субстанція була кефірним сиром, пробіотичним м'яким сиром, і що його було вироблено з використанням коров'ячого та козячого сиру тисячі років тому, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Cell.

Сир містив кілька видів бактерій і грибків, зокрема Lactobacillus kefiranofaciens і Pichia kudriavzevii, обидва з яких зустрічаються в сучасних кефірних зернах. Ці зерна являють собою "симбіотичні культури", які складаються з суміші бактерій і дріжджів, що ферментують молоко в сир, подібно до "закваски", згідно із заявою.

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"Це найдавніший відомий зразок сиру, коли-небудь виявлений у світі. Такі продукти, як сир, вкрай складно зберігати протягом тисяч років, що робить це рідкісною і цінною можливістю", - йдеться в заяві старшого автора дослідження Цяомей Фу, палеонтолога з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук у Пекіні.

Фу додав, що "вивчення стародавнього сиру в найдрібніших подробицях може допомогти нам краще зрозуміти раціон і культуру наших предків".

Дослідники також визначили, що зерна L. kefiranofaciens були тісно пов'язані зі схожими, що походять із Тибету. Секвенуючи бактеріальні гени, дослідники змогли "відстежити, як пробіотичні бактерії розвивалися протягом останніх 3600 років", ідеться в заяві.

"Наші спостереження показують, що культуру кефіру підтримували в північно-західному китайському регіоні Сіньцзян із часів бронзового століття", - сказав Фу. "Ми можемо спостерігати, як розвивалася бактерія протягом останніх 3000 років. Ба більше, вивчаючи молочні продукти, ми отримали більш ясну картину стародавнього людського життя та їхньої взаємодії зі світом".

Однак залишається невідомим, чому ці люди спочатку були покриті сиром.

Новини археології

Настільна гра "Гончі та шакали", популярна в Стародавньому Єгипті, ймовірно, виникла в Південно-Західній Азії, згідно з новим дослідженням, яке розкриває підказки про людські взаємодії, яким сприяли ігри 4000 років тому.

Археологи виявили наскельні малюнки стародавньої гри, що датуються приблизно 2000 роком до нашої ери, в різних місцях на території сучасного Азербайджану, що вказує на її раннє поширення серед скотарів у регіоні.

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