Гравітаційно лінзування викликає викривлення світла.

Космічний телескоп Hubble фото гравітаційно лінзованої галактики SGAS J143845+145407. Вона викликає викривлення світла.

Про це повідомляє обсерваторія.

Відзначається, що гравітаційне лінзування виникає, коли масивне небесне тіло викликає достатню кривину простору та часу, щоб шлях світла навколо нього був помітно викривлений, як ніби-то лінзою.

Даний ефект може привести до появи декількох зображень вихідної галактики або фонового об'єкта, який виглядає як спотворена дуга або навіть кільце.

Іншим результатом спотворення є розширення об'єктів, що дозволяє астрономам спостерігати навіть за тими об'єктами, були б занадто далеко або занадто туманні.

Як раніше повідомляв УНІАН, космічний телескоп Хаббл сфотографував неймовірно масивне кульове скупчення зірок. На фото представлено кульове скупчення Терзан 2, яке розташоване в сузір'ї Скорпіона.

За словами вчених, кульові скупчення - це стабільні, гравітаційно пов'язані скупчення від десятків тисяч до мільйонів зірок. Їх знаходять в самих різних галактиках. Інтенсивне гравітаційне тяжіння між близько розташованими зірками надає кульовим скупченням правильну сферичну форму.

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