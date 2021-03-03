Бортові комп'ютери марсохода Perseverance побудовані на процесорі PowerPC 750, який з'явився на ринку ще в кінці дев'яностих.
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Як повідомляє IXBT, цей процесор використовувався в комп'ютері Apple iMac G3 1998 року. У марсоході використовується спеціальна версія даного чіпа - RAD750, яка відрізняється захистом від радіації і випускається компанією BAE Systems майже два десятиліття.
Зазначається, що це одноядерний процесор, вироблений за нормами 250 або 150 нм і працюючий на частоті 110-200 МГц – в плані продуктивності його сьогодні перевершує чіпсет будь-якого смартфону. Проте RAD750 працює в широкому діапазоні температур і не боїться іонізуючого випромінювання.
Процесор є основою однойменного одноплатного комп'ютера, який давно використовується в космічних апаратах. Його використовував і попередній марсохід NASA - Curiosity.
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