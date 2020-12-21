Востаннє Юпітер і Сатурн вишикувалися так близько один до одного у 1623 році, та настільки добре видимим явище було майже 800 років тому.

П’ята і шоста планета Сонячної система Юпітер і Сатурн зійдуться максимально близько вночі 21 грудня. Це видовище можна буде побачити вперше за 400 років.

Читайте такожОдин із супутників Юпітера світиться в темряві через радіаціюНайкраще видовище буде видно на екваторі. Злиття двох планет зможуть побачити практично всі жителі Землі – після настання темряви його можна буде помітити на південному заході неба. Його можна буде помітити і без обладнання, хоча телескоп дозволить розгледіти явище більш яскраво. Зближення триватиме п’ять днів, передає радіо Свобода.

Востаннє Юпітер і Сатурн вишикувалися так близько один до одного у 1623 році, та настільки добре видимим явище було майже 800 років тому, у 1226 му році. Наступне схоже злиття планет відбудеться у 2080 році, а також в 2400 році, повідомляє видання National Geographic.

День зимового сонцестояння

21 грудня – дата зимового сонцестояння, тобто найдовшої астрономічної ночі для жителів Північної півкулі.

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Автор: УНІАН