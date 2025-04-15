Поселення досить масштабне, можливо, його використовували стародавні військові.

У Єгипті під час розкопок грецького поселення археологи виявили стародавнє місто часів Тутанхамона. Про це пише The Sun.

Як повідомляється, вчені розкопали велике єгипетське місто, вік якого становить 3400 років.

Вивчаючи грецьке поселення 332 р. до н. е. на півночі Єгипту, археологи зробили приголомшливе відкриття - приховане місто з глинобитної цегли, побудоване більш ніж на тисячу років раніше.

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Ймовірно, поселення виникло за часів могутньої 18-ї династії Єгипту - періоду, пов'язаного з родоводом Тутанхамона.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Antiquity Journal, місто було засноване за часів фараона Ехнатона - батька Тутанхамона - і розширилося під час правління Рамсеса II.

На місці розкопок уже виявили глечик з ім'ям Мерітатон, яку вважають сестрою Тутанхамона.

Крім глечиків і чаш, археологи також виявили храмові блоки, присвячені єгипетському фараону Рамсесу II. Крім цього, знайдено похоронні каплиці, в яких згадуються військові.

Археологи виявили також вулицю, обладнану дренажною системою.

Знахідки вказують на організоване поселення, яке могло використовуватися сезонно або, наприклад, військовими гарнізонами.

Нагадаємо, раніше в Єгипті розкопали величезну гробницю невідомого фараона, якій близько 3600 років.

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