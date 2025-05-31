Траурні каблучки були поширені в Англії з XVI століття до вікторіанської епохи і часто відомі за латинською фразою "memento mori" або "пам'ятай, що ти помреш".

Любитель із металошукачем в Англії розкопав моторошний фрагмент історії: золоту каблучку XVIII століття з інкрустованою емалевою прикрасою у вигляді черепа.

Як пише Live Science, каблучка, знайдена в полі в Норфолку на східному узбережжі Англії, пов'язана з представником британської знаті, чиє ім'я і дата смерті написані на внутрішньому боці золотої каблучки.

"Я знав, що це щось особливе, і трохи потанцював", - розповів Малкольм Уіл. Він знайшов каблучку в серпні, і вона вже була вивчена в рамках Програми британських портативних старожитностей експертами Британського музею.

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Цікаво, що золота каблучка має товстий D-подібний поперечний переріз, а її плоска внутрішня частина містить у собі написану від руки фразу "B.G. Bart. ob: 10. Oct: 1723. aet: 56". За даними Британського музею, цей латинський напис означає "Б. Г. Баронет, помер 10 жовтня 1723 року у віці 56 років", що припускає, що його було зроблено в пам'ять про сера Бассінгборна Ґоуді, 3-го баронета Гарлінга і члена британської знаті, який загинув унаслідок нещасного випадку на полюванні.

На зовнішньому боці каблучки овальне заглиблення заповнене ювелірною емаллю, яку виготовляють шляхом сплавлення порошкоподібного скла або кераміки різних кольорів за високої температури. На сіруватому тлі чорні плями та лінії використовуються для створення сплющеного черепа.

Згідно з вимірами, каблучка має приблизно розмір США 6 або 7, що означає, що вона могла бути зроблена для жінки або підлітка. Однак історичні записи свідчать про те, що сер Бассінгборн Ґоуді помер неодруженим, і що його спадковий титул згас, тож незрозуміло, хто замовив або носив каблучку, щоб оплакати втрату.

Зазначається, що траурні каблучки були поширені в Англії з XVI століття до вікторіанської епохи і часто відомі за латинською фразою "memento mori" або "пам'ятай, що ти помреш". Інші форми популярних траурних прикрас включали підвіски, медальйони і брошки з крихітними людськими черепами та ім'ям покійного. У статті сказано:

"Але каблучка Ґоуді насправді є пізнім зразком з незвичайним черепом. Замість гравірованого черепа, заповненого емаллю, каблучка Гауді має велике заглиблення, покрите емаллю двох кольорів".

Марка виробника на каблучці, схоже, читається як TU, але не проливає більше світла на майстра, який розробив каблучку. Оскільки каблучка зроблена із золота і їй понад 300 років, вона підпадає під дію Закону Великої Британії про скарби 1996 року. Це означає, що музей може придбати каблучку, а той, хто знайшов, і землевласник можуть розділити винагороду за її здачу.

"Дуже рідко знахідка отримує назву. Але я знав, що це щось дуже особливе", - сказав Уіл.

Новини археології

Археологи в Ізраїлі виявили 2300-річну золоту каблучку з червоним дорогоцінним каменем - імовірно, гранатом - яку молода дівчина могла ритуально поховати, коли вона залишила дитинство позаду і перейшла в доросле життя.

Каблучка датується елліністичним, або грецьким, періодом і була знайдена в Місті Давида в Національному парку Єрусалимських стін. Це друга золота каблучка раннього елліністичного періоду, яку археологи знайшли там менш ніж за рік.

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