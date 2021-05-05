Казарму виявили завдяки глобальному потеплінню.

А Альпах в результаті глобального потепління відтанула казарма часів Першої світової війни. У ній збереглися одяг, листівки і навіть консерви того часу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як повідомляється, в казармі жили 20 солдатів, які ховалися від надзвичайно холодної місцевості італійських гір. Чоловіки з австро-угорської армії брали участь у запеклих боях з італійськими військами в битві, відомій як Біла війна, яка закінчилася в листопаді 1918 року.

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Після трьох з половиною років конфлікту дерев'яні бараки, які знаходилися всередині печери на висоті понад 2,7 кілометра, були замкнені та повністю замерзли.

Лише зараз, коли зійшов лід, притулок розкопали і очистили. Всередині виявили газети, консерви, солом'яні ліжка, одяг і ліхтарі, а також рештки тварин, з'їдених людьми, які колись жили в ньому.

Знайдені реліквії будуть виставлені в новому музеї міста Борміо в Ломбардії у 2022 році.

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Автор: Катерина Лиманська